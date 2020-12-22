Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 13. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u dün 2-0 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, 24 Aralık Perşembe günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı karşılaşma için ara vermeden Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Hes Kablo Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer grup, sahada çalıştı.

Kaleciler ise antrenör Murat Öztürk tarafından "algıyı ve reaksiyon zamanını geliştirici" gözlük ile çalıştırıldı.

Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden