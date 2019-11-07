Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

07.11.2019 22:50 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:52

Antalyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor ile 9 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

VİDEO: Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.