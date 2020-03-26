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Koronavirüs, Antalyaspor, Spor

Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

26.03.2020 11:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:31
Antalyaspor'da çalışmalar bireysel olarak sürüyor

Fraport TAV Antalyaspor'da, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen Süper Lig'e rağmen futbolcular evlerinde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımda bazı oyuncular bireysel olarak yaptıkları çalışmalarını sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Türkiye'yi ve dünyayı tehdit eden koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, teknik direktör Tamer Tuna'nın belirlediği program çerçevesinde belirlenen saatte online olarak çalışmalarını gerçekleştiriyor. Kırmızı-beyazlı bazı oyuncular antrenman saatleri dışında bireysel olarak yaptıkları çalışmaları ise sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.DOĞUKAN EVDE, BOFFİN PARKTA ÇALIŞTIAkdeniz ekibinin genç oyuncularından Doğukan Sinik, sosyal medya hesabı Instagram'dan bisiklet üzerinde bireysel olarak yaptığı çalışma ve evin içerisine kurduğu ses sistemini paylaşırken, evde kal çağrısına uyduğunu gösterdi. Kırmızı beyazlıların deneyimli kalecisi Ruud Boffin, Antalya'da gözden uzakta bir parkta müzik dinleyerek bireysel antrenmanını takipçileriyle paylaştı.CHICO, ANGELO İLE BİRLİKTEAntalyaspor'un başarılı savunma oyuncularından Brezilyalı Chico, evinde sezon ortasında Kayserispor'a kiralanan Diego Angelo ile birlikte çalışmalarını sürdürürken, evdekal çağrısında bulundu. Kırmızı beyazlıların 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Amilton da evde kal çağrısı yaparak, evinde çalıştı. Amilton, valizin üzerinden atlamanın yanı sıra evinde bulunan spor malzemeleriyle çalışmalarını sürdürdü.Öte yandan kulüp tarafından futbolculara ulaştırılan kondisyon aletleri ve ekipmanlarıyla birlikte evde kal kampanyası çerçevesinde Fraport TAV Antalyasporlu futbolcuların, antrenmanlarını online sistemde sürdürmeye devam edeceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Doğukan Sinik'in evde bisikletle çalışmasıDoğukan Sinik'in ses sistemini paylaşmasıBoffin'in parkta çalışmasıChico ve Diego'nun evde birlikte çalışmasıChico'nun koşmasıAmilton'un valiz üzerinden atlayarak çalışmasıAmilton'un bisikletle çalışması

Amilton'un fotoğraf paylaşması


- Antalya

Kaynak: DHA

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