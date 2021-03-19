Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

19.03.2021 18:29 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:35
Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanda, pas ve şut çalıştı. İdman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın eski öğrencisi olan ve Türkiye'de Denizlispor ile Diyarbakırspor forması giyen Muhammed Yusuf Abdürrezzak, Antalyaspor'un çalışma sistemiyle antrenman programlarını yakından incelemek için tesislere geldi.

Mısırlı eski milli futbolcu, Akdeniz ekibinin bugünkü çalışmasını izledi.

Öte yandan, sakatlık süreci geçiren ve bireysel performans antrenmanlarına devam eden oyuncular Ufuk Akyol ile Bahadır Öztürk, 11 yaş altı takımıyla çalıştı. Hakan Özmert, A takımın idmanı sonrası Ufuk ve Bahadır'a rakip olarak miniklerin takımında yer aldı.

Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Vladimir Putin Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Caner Erkin Abdullah Avcı Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 18:37:49. #1.16#
title