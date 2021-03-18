Antalyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında 21 Mart Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek adını finale yazdıran kırmızı-beyazlılar, ara vermeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı lig mücadelesinin hazırlıklarına start verdi.

Akdeniz ekibi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı. Kupa maçında oynayan oyuncular yenilenme antrenmanı gerçekleştirdi. Diğer grup, sahada çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dar alanda taktiksel çalışmayla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden