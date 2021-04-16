Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.