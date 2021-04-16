Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

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Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da bir antrenör ile iki futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi yapılan rutin Kovid-19 testleri sonucunda bir antrenörümüz ve iki futbolcumuzda daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Antrenörümüz ve futbolcularımızla ilgili takip ve tedavi sürecine belirlenen protokol çerçevesinde başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor, 13 Nisan'da da bir futbolcusunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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