Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, lige verilen arada üç günlük iznin ardından Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan Antalyasporlu futbolcular, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, ısınma hareketlerinden sonra bir dizi taktiksel çalışmalar yaptı. İdman, üç grup halinde dayanıklılık koşularıyla sona erdi.