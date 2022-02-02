Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
AA, Oktay Özden - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.
Akdeniz ekibi, idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
AA / Oktay Özden - Spor