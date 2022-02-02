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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

AA, Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Antalyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Pazar, Spor, Haber

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