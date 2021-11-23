Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti - Haberler Spor
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Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını fitness salonunda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını fitness salonunda yaptığı çalışmayla sürdürdü.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 3-1 mağlup olan FT Antalyaspor'da gözler, Akdeniz derbisine çevrildi. Topladığı 15 puanla ligde 13. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, bir günlük iznin ardından Alanyaspor maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki sabah çalışması fitness salonunda gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Enzo Crivelli, Ufuk Akyol, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy antrenmana katılmadı. Wright ise takımla birlikte çalışmalara başladı. Tüm planlarını galibiyet üzerine yapan Antalyaspor, hazırlıklarına akşam gerçekleştireceği idmanla da devam edecek.

Öte yandan karşılaşmanın biletleri de satışı çıktı. Fiyatlar ise kale arkaları üst, alt 15, doğu üst, alt 20, batı üst, alt 30, VIP 100 TL olarak belirlendi. - ANTALYA

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

Antalyaspor'da, Alanyaspor maçı hazırlıkları devam etti

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