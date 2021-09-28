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Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cuma günü Adana Demirspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, taktik provaların gerçekleştirildiği çift kale maçla sona erdi.

Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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