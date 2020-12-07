Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci
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Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci

07.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:31
Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci

FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek, 7 haftalık 3 puan hasretine son verdi.

FT Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek, 7 haftalık 3 puan hasretine son verdi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği Ankaragücü'nü 45+3'te Jahovic'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle 7 maç aradan sonra 3 puan alan Antalyaspor puanını 13'e çıkardı ve ligde 12. sıraya yükseldi. Teknik Direktör Ersun Yanal ise kırmızı-beyazlı takımın başında çıktığı 3. maçında galibiyetle tanıştı. Yanal yönetimindeki Antalyaspor, daha önceki maçlarda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olurken, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Ersun Yanal, basın toplantısında kazandıkları maçın önemini, "Son 3 ayda 7 maç ve galibiyeti olmayan bir takım. Kazanmak kolay. Ama kazanamazsanız bu kaygı yoğun bir stres halini alır. Bugün sadece maç kazanmadık, özgüven kazandık" sözleriyle açıklamıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip ligin 12. haftasında 14 Aralık Pazartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci
Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci
Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci
Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci
Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci
Antalyaspor'da 7 hafta sonra gelen 3 puan sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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