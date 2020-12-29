Antalyaspor'da 5 oyuncu antrenman yaptı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da aralarında kaleciler ve kart cezalıların da bulunduğu 5 oyuncunun antrenman yaptığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da aralarında kaleciler ve kart cezalıların da bulunduğu 5 oyuncunun antrenman yaptığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kaleciler Doğukan Özkan, Enes Sancar Şahin, sarı kart cezalıları Veysel Sarı, Amilton ile bir süredir geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi gören ve bireysel performans antrenmanlarını sürdüren Jean Armel Drole, sahada çalıştı.

Beş oyuncu, takımlarının ligin 15. haftasında dün Atakaş Hatayspor ile oynaması planlanan ve yoğun yağışın saha zeminini müsabaka yapılmasına elverişsiz hale getirmesi nedeniyle bugüne ertelenen maç öncesi, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden