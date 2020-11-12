Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
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Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

12.11.2020 20:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 20:24
Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu koronavirüse yakalandı

Süper Lig ekipleri Antalyaspor'da 3'ü futbolcu 4 kişinin, Göztepe'de ise 2'si futbolcu 3 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi.

Süper Lig'de koronavirüs vakalarının önüne geçilemiyor. Antalyaspor'da 3, Göztepe'de ise 2 futbolcu olmak üzere toplam 5 Süper Lig futbolcusunun daha koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan Süper Lig ekiplerinde 1'er personelin de koronaya yakalandığı ortaya çıktı.

Antalyaspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve destek ekibine uygulanan Kovid-19 testleri sonucunda, 3 oyuncu ile bir personelde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi.

Göztepe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Kovid-19 testlerinde 2 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinde pozitif vaka tespit edildiği belirtildi. Testleri pozitif çıkan 3 kişinin ev izolasyonuna alındığı ve tedavilerine başlandığı kaydedildi.

3 KİŞİNİN TESTİ NEGATİFE DÖNDÜ

Ayrıca, sarı-kırmızılı ekipte 30 Ekim Cuma günü testleri pozitif çıktığı açıklanan birer futbolcu, teknik ekip çalışanı ve yöneticiye belli aralıklarla uygulanan 3 testin de negatif sonuçlandığı aktarıldı.

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