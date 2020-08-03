HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Antalyaspor'da 3 futbolcu geri dönüyor

Fraport TAV Antalyaspor'un kiralık olarak başka takımlarda forma giyen futbolcuları Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere, kırmızı beyazlıların perşembe günü başlayacağı kampa katılacak.

Antalyaspor'da 3 futbolcu geri dönüyor
03.08.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.08.2020 13:34

Fraport TAV Antalyaspor'un kiralık olarak başka takımlarda forma giyen futbolcuları Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere, kırmızı beyazlıların perşembe günü başlayacağı kampa katılacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın performansa göre yapacağı değerlendirme sonrası futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belirlenecek.

Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına perşembe günü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başlayacak. Tesislerde sağlık kontrolü ve 2 günlük antrenmanın ardından kırmızı beyazlılar, 10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da kampa girecek. Fraport TAV Antalyaspor'un kampına geçen sezon başka takımlarda kiralık olarak forma giyen 3 futbolcusu da katılacak. Antrenmanlarda yer alacak Diego, Drole ve Harun Kavaklıdere'nin geçen sezon takımlarındaki performansı ve antrenman değerlendirmelerine göre geleceği belli olacak. Teknik direktör Tamer Tuna'nın yönetime hazırlayacağı rapora göre takımda kalması gereken futbolcular, transfer çalışmaları ve yolların ayrılacağı futbolcular belirlenecek.

Kırmızı beyazlılar Afyonkarahisar kampına İstanbul'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için ara verecek. 22-30 Ağustos'ta yapılacak turnuvada Fraport TAV Antalyaspor'un yanı sıra Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe yer alacak. Turnuvanın ardından ikinci kamp süreci için Afyonkarahisar'a dönecek kırmızı beyazlılar yeni sezona iki kamp dönemi geçirerek hazırlanacak. Kırmızı beyazlılar, ligde oynanacak ilk maçtan bir hafta önce Antalya'ya gelecek. Fraport TAV Antalyaspor, ligin ilk maçının hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanlarla tamamlayacak.

Kırmızı beyazlılarda sözleşmesi sona eren Sinan Gümüş, Charles, N'dinga, Chico, Salih Dursun ve Yekta Kurtuluş ile yolların ayrılması bekleniyor. Fredy ile yeni sözleşme imzalamayı planlayan Fraport TAV Antalyaspor, transfer döneminde dahil edeceği futbolcularla kadrosunu güçlendirmeyi istiyor.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor Ekonomi
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş Dünya
İran hükümeti, ülkedeki koronavirüs ölümlerini olduğundan üç kat düşük göstermiş
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu Medya
Veyis Ateş'in programında canlı yayında yine ses duyuldu
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor Politika
Parti kuracağı söylenen Muharrem İnce, yaptırdığı ankete güveniyor
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma Dünya
Koronavirüs neden bazı insanlarda hafif seyrediyor? Bilim insanlarından çarpıcı araştırma
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var Politika
Bakan Koca bunu ilk kez söyledi: Son günlerdeki vakalarda yeni belirtiler var
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
İstanbul'un göbeğinde değnekçi işgali! Oturduğu yerden para topladı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Kanser ve tümör hücrelerini yenen urmu dut pekmezinin kilosu altınla yarışıyor
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yasmin Erbil, pembe mini elbisesiyle bayram pozu verdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Yeğeniyle pozlarını paylaşan Hande Erçel, tişörtünün fiyatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Antalya'da çaya düşen kız çocuğu ve onu kurtarmaya çalışan babası boğularak can verdi
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Ünlü sunucu Sylvie Meis, nişanlısıyla denize öpüşürken yakalandı
Evrim Keklik'ten 'Survivor All Star'a katılır mısın?' sorusuna tek kelimelik yanıt
Evrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı
Kesenin ağzını açan Özlem Ada Şahin, 2 milyon TL'lik saat aldı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Altın haftaya rekorla başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Sahra Işık ve İdris Aybirdi 5 günlük tatil için kesenin ağzını açtılar
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Eşini başka bir erkekle yakaladığı iddia edilen Ilicic, paylaştığı fotoğrafla çıkan haberleri yalanladı
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Oğlu gölde boğulan babadan acı feryat: Tuttum ama kurtaramadım
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Jennifer Lopez, sıfır makyajlı fotoğrafıyla beğeni topluyor
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Günün iddiası: Şeyma Subaşı'nın model arkadaşı, Türkiye'de güvenlik görevlilerin saldırısına uğradı
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
Gazeteci Uğur Karakullukçu'dan Demet Akalın'a 22 takım tepkisi: Biz sizin sabun köpüğü şarkılarınıza karışıyor muyuz?
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
İngiliz şarkıcı Katie Price, Türkiye'deki tatilinde büyük talihsizlik yaşayıp iki bacağını da kırdı
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Zeynep Sever Demirel, Volkan'a methiyeler düzdü: Herakles'in Türk mitolojisindeki karşılığı mısın?
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Barış Arduç İzzet Yıldızhan Mehmet Ali Erbil
Spor Jose Sosa Gökhan Gönül Mehmet Topal Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir
Daha Fazla İzmir Bakan Antalya Instagram
Şu an buradasınız: Antalyaspor'da 3 futbolcu geri dönüyor - Afyon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 14:00:41. #1.15#
title