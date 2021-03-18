Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci
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Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci

18.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:06
Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda ikinci kez finale yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra Türkiye Kupası'nda ikinci kez finale yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında FT Antalyaspor, kentin diğer Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'u Podolski ve Hakan Özmert'in golleriyle 2-0 mağlup ederek, finale yükseldi. Karşılaşmada Antalyaspor'dan 6, Aytemiz Alanyaspor'dan 6 olmak üzere toplam 12 futbolcu karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördü. Kırmızı-beyazlılarda 21 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye Kupası'nda final hakkı kazanılmasının coşkusu büyük oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu ve teknik heyet sevinçlerini sahanın ortasında hep birlikte kutladı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, kent protokolü tribünde büyük sevinç yaşadı. Bu coşku soyunma odasına yöneticilerinde inmesiyle zirveye ulaştı.

Kırmızı-beyazlılar geçen sezon yarı finalde yine Alanyaspor ile karşılaşmış, ilk maçı 1-0, ikinci maçı da 4-0 kaybederek kupaya veda etmişti.

Antalyaspor, tarihinde ilk ve tek Türkiye Kupası finalini 1999-2000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynamış ve normal süresi 2-2 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 5-3 kaybetmişti.

Antalyaspor bu sezon, kupada finale giden yolda gol yemeden; Pendikspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Bursaspor'u 3-0, Sivasspor'u 1-0, Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci
Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci
Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci
Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci
Antalyaspor'da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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