Antalyaspor'da 2 imza birden

Antalyaspor, Harun Kavaklıdere ve Ufuk Akyol ile resmi sözleşme imzaladı. Daha önce Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da forma giyen 1998 doğumlu kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten transfer edilen 1997 doğumlu ön libero Ufuk Akyol, kendilerini 5'er yıl Antalyaspor'a bağlayan imzayı attı.

Milli takım hedefi

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni, Başkan Ali Şafak Öztürk'ün katılımı ile gerçekleştirildi. Son yıllarda Türk futbolunun geleceğinin tartışıldığına değinen Öztürk, "Gençlere yatırım yapılmasının gerektiğini konuşuluyor. Bu hamle bizim için göstergedir. Bundan sonraki planlarımızın, düşüncelerimizin güzel bir başlangıcıdır. Antalyaspor'a uzun dönem katkı vereceklerini düşünüyoruz. İnşallah iki oyuncumuzdan da maksimum verimi alırız, kendileri için de güzel bir dönem olur. Kendilerini geliştirir ve milli takıma giderler" diye konuştu.

Harun Kavaklıdere ise Antalyaspor'un bir parçası olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Süper Lig kariyerime Antalyaspor ile başlamak benim için büyük mutluluk. Sakatlık yaşamadan takımıma en iyi katkıyı sunmak istiyorum" dedi. Ufuk Akyol da transferinde emeği geçenlere ve kendisine bu şansı tanıyanlara teşekkür etti. Ufuk, "Antalyaspor'a katkı sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan fotoğraf çekimi ile imza töreni sona erdi.

Sağlık kontrolünden geçtiler

Fatih Karagümrük'ten ön libero oyuncusu Ufuk Akyol ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan sağ kanat oyuncusu Harun Kavaklıdere imza öncesi sağlık kontrolünden geçti. Memorial Antalya Hastanesi'ne gelen futbolcuların kardiyoloji, ortopedi, nöroloji, göz, kulak burun boğaz muayenelerini olarak genel sağlık kontrolleri tamamlandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA