Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

05.03.2021 11:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:39
Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci

Fraport TAV Antalyaspor'da, Süper Lig'de 1000. gole ulaşmanın ve 12 maçlık yenilmezlik serisiyle yeni kulüp rekorunu gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Fraport TAV Antalyaspor'da, Süper Lig'de 1000. gole ulaşmanın ve 12 maçlık yenilmezlik serisiyle yeni kulüp rekorunu gerçekleştirmenin mutluluğu yaşanıyor.

Ligin 28. haftasında dün Fenerbahçe'ye konuk olan kırmızı-beyazlıları mücadelede öne geçiren golü, 12. dakikada Fredy kaydetti.

Angolalı orta saha oyuncusu, bu golle Akdeniz ekibinin Süper Lig'deki 1000. golüne imza atarak tarihe geçti.

Geçen sezonu lig ve kupada 4 golle tamamlayan 30 yaşındaki futbolcu, kırmızı beyazlı formayla bu sezon da 4'üncü golüne ulaştı.

Ligde 12 maçtır yenilmiyor

Kırmızı-beyazlı takım, ligdeki yenilmezliğini 12 maça çıkararak, kulüp tarihinde Süper Lig'deki en uzun kaybetmeme serisine ulaştı.

Son yenilgisini 29 Aralık 2020'de sahasında Hatayspor'a 6-0 kaybederek yaşayan Antalyaspor, bu maçtan sonra ligde Fatih Karagümrük, Göztepe ve Gençlerbirliği'ne karşı 3 galibiyet, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, Gaziantep, Yeni Malatyaspor'a karşı ise 9 beraberlik yaşadı.

Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, ligde son altı maçından beraberlikle ayrıldı ve galibiyet hasretini 29. haftaya taşıdı.

Bu yıl Türkiye Kupası'ndaki iki kupa maçını gol yemeden kazanarak yarı finale çıkma başarısını gösteren Akdeniz ekibi, son 14 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de "2021'de mağlubiyet yaşamayan tek takım" unvanını koruyan Fraport TAV Antalyaspor, 29. haftada 8 Mart Pazartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Ümit Öztürk Ünal Karaman Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Bingöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor'da 12 maçlık yenilmezlik rekoru ve 1000. gol sevinci - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 12:02:03. #1.16#
title