Antalyaspor'da 12 genç futbolcu için 'Çaylaklar Gecesi'
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Antalyaspor'da 12 genç futbolcu için 'Çaylaklar Gecesi'

Antalyaspor'da 12 genç futbolcu için 'Çaylaklar Gecesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da, gençleştirme çalışmaları kapsamında altyapıdan A Takıma dahil edilen 12 genç futbolcu için Erzurum kampında 'Çaylaklar Gecesi' düzenlendi.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'da, gençleştirme çalışmaları kapsamında altyapıdan A Takıma dahil edilen 12 genç futbolcu için Erzurum kampında 'Çaylaklar Gecesi' düzenlendi.

Süper Lig takımlarından FT Antalyaspor, 2021-2022 sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. İki hafta sürecek kampın 5 gününü geride bırakan Antalyaspor, çalışmalarını Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde günde çift idmanla tamamlıyor. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde dün akşamki antrenmanda kırmızı-beyazlılar, dinamik ısınma ile başladığı çalışmayı 3 takım halinde dönüşümlü olarak oynanan oyun taktik çalışmaları ile tamamladı. Kırmızı-beyazlılar Amilton hariç tam kadro çalışmalarına devam ediyor.

Erzurum'da sezona sıkı bir şekilde hazırlanan Antalyaspor, antrenman dışından düzenlenen çeşitli etkinliklerle de moral depoluyor.

"Altyapıdan 12 genç isim"

Öte yandan Antalyaspor'da sezon başı kampında geleneksel olarak yapılan bir eğlence de düzenlendi. Altyapıdan A Takım kampına dahil edilen genç futbolcular, akşam yemeğinin ardından ya dans ya şarkı söyleyerek, 'Çaylak' unvanına sahip oldu. Serdar Poyraz, Bahri Can Tosun, Bahadır Yıldırım, Emre Demir, Müslüm Yat, Efecan Gülerce, Mustafa Erdilman, Mehmet Yanıkara, Miradaki Aknazarov, Musah Muhammed, Habib Biçer, Mevluthan Ekelik sandalye üzerinde ya şarkı söyledi ya da piste çıkıp dans gösterisi sundu. Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlikte futbolcular o anları cep telefonu ile görüntüleyerek ölümsüzleştirdi.

Öte yandan Antalyaspor'da A Takıma dahil olan genç futbolcular kadar, dış transferde alınan isimlerin de genç olması dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılarda transfer edilen kaleci Diogo Sousa'nın 22, Erkan Eyibil'in 20, Doğukan Nelik'in 20, Ersin Zehir'in 23, Sherel Floranus'un 22 yaşında, sadece Güray Vural'ın 33 yaşında olması dikkat çekici bir istatistik olarak göze çarptı. - ANTALYA

Antalyaspor'da 12 genç futbolcu için 'Çaylaklar Gecesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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