Antalyaspor'da 10 yeni transfer
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Antalyaspor'da 10 yeni transfer

Antalyaspor'da 10 yeni transfer
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, dış transferde 10. imzasını attırdı ve kadrosuna takviye yapmayı sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, dış transferde 10. imzasını attırdı ve kadrosuna takviye yapmayı sürdürdü.

Bu sezon ligde ilk 5 içinde yer almayı planlayan Antalyaspor'da, iç ve dış transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonun ilk kamp dönemini Erzurum'da geçiren ve iki hazırlık karşılaşması oynayan kırmızı-beyazlılar daha sonra yaptıkları iznin ardından ikinci kamp dönemi için Afyonkarahisar'a geçti. Kemik kadroyu koruyan kırmızı-beyazlılar, dış transferde ise genç futbolculara yöneldi.

Güney ekibi bugüne kadar, Sherel Floranus (Heerenveen), Houssam Ghacha (ES Sétif ES Sétif), Diogo Sousa (Sporting B), Deni Milosevic (Konyaspor), Haji Wright (Sönderjyske), Andrea Poli (Bologna), Erkan Eyibil (Mainz), Doğukan Nelik (Akhisarspor), Ersin Zehir (St.Pauli) ve Güray Vural (Gaziantep FK) transferlerini gerçekleştirdi. Bu 10 futbolcudan sadece Poli ve Güray Vural'ın 30 yaş üzerinde olması dikkat çekti.

Öte yandan Antalyaspor, 1.5 sezondur kırmızı beyazlı formayı giyen 34 yaşındaki Rus milli futbolcusu Fedor Kudriashov ile yeniden anlaşma sağladı.

(İsa Akar/İHA)

Antalyaspor'da 10 yeni transfer
Antalyaspor'da 10 yeni transfer
Antalyaspor'da 10 yeni transfer
Antalyaspor'da 10 yeni transfer
Antalyaspor'da 10 yeni transfer
Antalyaspor'da 10 yeni transfer
Antalyaspor'da 10 yeni transfer
Antalyaspor'da 10 yeni transfer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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