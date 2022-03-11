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Antalyaspor cumartesi İstanbul yolcusu

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Spor
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Antalyaspor cumartesi İstanbul yolcusu

Fraport TAV Antalyaspor, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için cumartesi uçakla İstanbul'a gidecek.

Fraport TAV Antalya spor, pazar günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı için cumartesi uçakla İstanbul'a gidecek.

İstanbul'daki yoğun kar yağışının uçak seferlerini aksatması ihtimali, spor karşılaşmalarını da olumsuz etkileyecek. Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Fraport TAV Antalyaspor, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması halinde cumartesi günü saat 16.30'da tarifeli uçakla İstanbul'a gidecek.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Spor

Spor, Haberler

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