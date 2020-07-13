Antalyaspor, çıkışını sürdürüyor
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Antalyaspor, çıkışını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ikinci yarıdaki çıkışını sürdürüyor.

Antalyaspor, çıkışını sürdürüyor
13.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:31

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor ikinci yarıdaki çıkışını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar son 15 maçında 7 galibiyet,6 beraberlik 2'de yenilgi aldı.

Süper Lig'in ilk devresini 14 puanla 16'ıncı sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, ikinci yarıda adeta küllerinden doğdu. Teknik direktörlük görevine Tamer Tuna'yı getiren kırmızı- beyazlılar kadrosunu ise başta Alman yıldız Podolski, Kudrıashov, Veysel Sarı, Sinan Gümüş, Ersan Adem Gülüm ve Jahovic gibi futbolcularla güçlendirdi. İyi bir kamp dönemi geçiren Antalyaspor, ikinci yarının ilk maçında sahasında Göztepe'ye 3-0 mağlup oldu.

İlerleyen haftalarda Denizlispor'u 3-0,Kasımpaşa'yı 3-1, BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 2-1,Demirgrup Sivasspor 1-0, Beşiktaş'ı 2-1, Çaykur Rizespor'u 3-1, Aytemiz Alanyaspor 1-0 yenen Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor ile 0-0, HES Kablo Kayserispor ile 2-2, Fenerbahçe ile 2-2, Gençlerbirliği 1-1,Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Güney ekibi, Göztepe'ye 3-1, Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Geride kalan 15 maçta 27 puan toplayan Antalyaspor, ligde 41 puanla averajla 9'uncu sırada bulunuyor.

Kırmızı beyazlılar 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Ankaragücü'ne konuk olacak.

(İsa Akar/İHA)

Kaynak: İHA

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