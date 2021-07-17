Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin' Houssam Eddine Ghacha" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden