Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti
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Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti

Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Ghacha'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Cezayirli futbolcu Houssam Eddine Ghacha'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin' Houssam Eddine Ghacha" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Kulübümüz Houssam Eddine Ghacha ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza 'hoş geldin' der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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