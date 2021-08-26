Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftanın açılış maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor mücadelesi, Antalya Stadı'nda saat 20.30'ta başlayacak.

Lige iç sahada Göztepe ile 1-1 berabere kalarak başlayan, ikinci haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, Çaykur Rizespor'u mağlup ederek, 2021-2022 sezonunda sahasındaki ilk üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

Antalyaspor'da, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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