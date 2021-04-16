Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
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Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından

Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kendilerinden daha çok kazanmaya istekli bir takıma yenildiklerini söyledi.

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Süper Lig'in 35. haftasında Çaykur Rizespor'a sahasında 3-2 mağlup olan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kendilerinden daha çok kazanmaya istekli bir takıma yenildiklerini söyledi.

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok zorlu bir sezon geçirdiklerini belirtti.

Geçen hafta karlı ve soğuk bir maç oynadıklarını bugün ise güzel bir hava sahaya çıktıklarını ifade eden Yanal, "Hafta içi ve hafta sonu maçlar kadro derinliği olmayan takımları zorluyor. Bu hafta bizden daha çok puana ihtiyacı olduğunu duygularıyla sahada belli eden bir takımla oynadık ve bu nedenle Çaykur Rizespor kazandı." dedi.

Uzun seyahatlar yaparak sık maç oynamanın takımları yıprattığını dile getiren Yanal, "Bu maçta süre almayan oyuncularımıza şans tanıdık. Uzun süredir oynayamayan oyuncularımızın verimi istediğimiz gibi olmadı. Maçın başında uzaktan iki şut ile gol yedik. Sonra kontrolü ele almaya çalıştık ancak kazanamadık. Fırsat buldukça genç oyuncuları kazanmaya çalışacağız." diye konuştu.

Uygun: "Önümüzde zorlu bir periyot başlıyor"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, önemli bir takıma karşı 3 gol atarak galip geldiklerini kaydetti.

Antrenmanlarda çalıştıkları gibi dikine oyun anlayışı ile kapalı defansa karşı şutlarla skoru kendi lehlerine çevirmeyi başardıklarını vurgulayan Uygun, "Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Ligin alt sıralarının bir nevi ateş çemberi olduğu ortamda aldığımız 3 puan çok önemli. Bu galibiyeti haftaya alacağımız 3 puan ile perçinlememiz lazım. Bulunduğumuz konumdan daha yukarılara çıkmayı hedefliyoruz. Önümüzde zorlu bir periyot başlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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