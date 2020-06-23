Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
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Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Çaykur Rizespor karşılaşmasını, son 10 müsabakada 6. galibiyete ulaştıkları ve ligde kalma hedefleri için "kırılma maçı" olarak nitelendirdi.

23.06.2020 00:46 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:52

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Çaykur Rizespor karşılaşmasını, son 10 müsabakada 6. galibiyete ulaştıkları ve ligde kalma hedefleri için "kırılma maçı" olarak nitelendirdi.

Tuna, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Akıllı oyunlarından dolayı futbolcularını kutlayan Tuna, şöyle konuştu:

"Ligin durumu ortada. Alt sıradaki takımlar arasındaki az puan farkı ve küme düşme hattında zorlu mücadele var. Düşme hattıyla puan farkını 9'a çıkardık. Çaykur Rizespor maçı, Antalyaspor'un ligde kalma hedefi için 'kırılma maçıydı' diyebilirim. Sezonun tamamlanmasına 6 hafta kaldı. Kupa maçında yaşadığımız olay ve bu şekle dönüşümüz, oyuncularımızın karakterini ortaya koyuyor. 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik. Ligin ikinci yarısındaki bu değişimden sonra bu sezonu da böyle bitirmek istiyoruz. Bu maçta alınan sonuç ve oyun, gelecekle ilgili planlamamız açısından önemliydi."

Karaman: "Üzgünüz"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Antalyaspor'a 3-1 yenildikleri için üzgün olduklarını belirtti.

Geçen hafta Galatasaray'ı 2-0 yenerek Antalya'ya moralli geldiklerini aktaran Karaman, şunları kaydetti:

"Bizim için üzücü taraf şuydu; çok basit hatalar neticesinde bizi, şehrimize üzgün döndürecek golleri yememiz. Her ne kadar samimi mücadele etmeye çalışsanız da maçın sonucunu belirleyen anlar vardır. Biz bugün dönüm noktasında o hamlelerden mahrumduk. İlk golden sonra beraberliği de bulabilirdik. Daha gerçekçi, bizi hedefe götürecek pozisyonlar üretmeliydik. Üzgünüz. En kötü bir puanla döneriz düşüncesindeydik, başaramadık. Çalışmaya devam edeceğiz."

Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçının ardından

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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