Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
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Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 3. haftasında yarın konuk edeceği Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın saat 20.30'da başlayacak.

Müsabakada hakem Özgür Yankaya düdük çalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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