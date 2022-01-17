Antalyaspor, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik sorumlu Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alan oyunuyla devam eden idmanı Kulüp Başkanı Aziz Çetin ile Asbaşkan Emrah Çelik de izledi.