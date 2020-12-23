Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda
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Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda

23.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:36
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor, büyük moral buldu. Kırmızı- beyazlılar, bu galibiyetle ligde 17 puanla 12. sıraya yükselirken, Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor, 15 puanla 15. sırada kaldı.

14. hafta maçında yarın saat 19.00'da Çaykur Rizespor ile Antalyaspor'da hazırlıklar tamamlandı. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez ve Özgür Ertem hakem üçlüsü yönetecek. Kırmızı beyazlılarda sakatlıkları nedeniyle Serdar Gürler, Drole,Bahadır Öztürk, Ufuk Akyol ve Ali Eren İyican forma giyemeyecek.

Antalyaspor ile Çaykur Rizespor, daha önce 23 kez birbirlerine rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Deplasmanda oynanan 11 mücadelede ise Akdeniz temsilcisi, 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, geçen sezonki karşılaşmalarda deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olurken, sahasındaki karşılaşmayı ise 3-1 kazanmıştı.

Muhtemel 11

Akdeniz ekibi Antalyaspor'un Çaykur Rizespor maçına, "Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Veysel Sarı, Kudriashov, Nuri Şahin, Podolski, Amilton, Fredy,Sidney Sam ve Jahovic" on biriyle çıkması bekleniyor. - ANTALYA

Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda
Antalyaspor, Çaykur Rizespor ile 24. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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