Antalyaspor - Ç.Rizespor ne zaman, hangi kanalda? Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı hak

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Antalyaspor - Ç.Rizespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.