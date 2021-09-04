Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı ne zaman, hangi kanalda? Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı şifresiz mi? Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı hakemi kim?

Takımın durumunu görmek isteyen ulaşmak isteyen Antalyaspor - Ç.Rizespor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Antalyaspor - Ç.Rizespor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.