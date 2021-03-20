Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır
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Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır

20.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 20.03.2021 21:36

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktik çalıştı.

Antrenmanın ardından kampa giren Akdeniz ekibi, maç saatini beklemeye başladı.

Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır
Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır
Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır
Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasına hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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