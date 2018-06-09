Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile Anlaşma Sağladı

Antalyaspor, gelecek sezon için teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

EN SON MERSİN İDMAN YURDU'NU ÇALIŞTIRMIŞTI

Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi.

Korkmaz, son olarak BeIN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.

İŞTE ANTALYASPOR'UN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKALAMA

Hoş Geldin Bülent Korkmaz

Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

ANTALYASPOR A.Ş.