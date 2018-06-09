Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile Anlaşma Sağladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaştı.
Antalyaspor, gelecek sezon için teknik direktör Bülent Korkmaz ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.
EN SON MERSİN İDMAN YURDU'NU ÇALIŞTIRMIŞTI
Hamza Hamzaoğlu ile ayrıldıktan sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Antalyaspor, en son 2015-2016 sezonunda Mersin İdman Yurdu'nu çalıştıran Bülent Korkmaz ile anlaşmaya vardı.
Bülent Korkmaz ile kırmızı-beyazlıların prensip anlaşmasına vardığı ve bir pürüz çıkmadığı takdirde imzaların atılacağını belirtildi.
Korkmaz, son olarak BeIN Sports'ta spor yorumculuğu yapıyordu.
İŞTE ANTALYASPOR'UN RESMİ SİTESİNDEN YAPILAN AÇIKALAMA
Hoş Geldin Bülent Korkmaz
Kulübümüz, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya varmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
ANTALYASPOR A.Ş.
YORUMLAR (5)
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Bülent de teknik direktörlük olarak başarı yok.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Temiz efendi Muhteşem bir Futbolcuydu, , Gerçek bir savaşcıdır aldığı parayı hakediyordu adam, Uefa final maçında kırık omuzla oynadı, , şimdikiler ufacık yüzüne parmak gelir komaya girerlerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Adam her gittiği takımda başarısız oldu hala alıyorlar adamı hayret. Yazık olacak Antalya ya.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH yolunu açık etsin büyük KaptanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hayırlı olsun umarım başarılı olur.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır