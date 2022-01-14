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Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı

Antalyaspor, Amilton ile yollarını ayırdı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Amilton Minervino ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Amilton Minervino ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Fraport TAV Antalyaspor kulübünün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Amilton'un sözleşmesinin de futbolcuyla anlaşarak karşılıklı feshedildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Futbolcularımıza verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan orta saha oyuncusu Ersin Zehir'in sezon sonuna kadar FC Dordrecht takımına kiralandığı belirtildi.

Zehir'e yeni takımında başarılar dilendi.

AA / Süleyman Elçin - Spor Haberleri

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