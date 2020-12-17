Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Antalyaspor - Boluspor maçı hangi kanalda?
17 Aralık'ta oynanacak olan, Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Antalyaspor - Boluspor maçı hangi kanalda?
17 Aralık'ta oynanacak olan, Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Antalyaspor - Boluspor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...
Antalyaspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Antalyaspor ve Boluspor 17.12.2020 Perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) karşılaşmasına çıkıyor. Maçı A Spor canlı yayınlıyor.
Antalyaspor Boluspor Hangi Tarihte?
Antalyaspor Boluspor Futbol karşılaşması tarihi 17.12.2020
Antalyaspor Boluspor Hangi Kanalda?
Antalyaspor - Boluspor maçını A Spor canlı olarak yayınlayacak
Antalyaspor Boluspor Maçı Hangi Gün?
Antalyaspor - Boluspor maçı Perşembe günü oynanacak
Antalyaspor Boluspor Saat Kaçta?
Antalyaspor - Boluspor Maçın başlama saati 15:00