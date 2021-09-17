Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'ı ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki son idmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Antrenmanı Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin ile bazı yöneticiler de izledi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.