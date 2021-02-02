Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
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Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

02.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 02.02.2021 21:37
Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ekibi, Beşiktaş mücadelesi öncesindeki son antrenmanında, Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli sahasında teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde taktiksel çalışmalar üzerinde durdu.

Daha sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde kampa giren kırmızı-beyazlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Öte yandan, Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz ile Antalyaspor AŞ Başkanı Emin Hesapçıoğlu ile kulüp yöneticileri, Beşiktaş maçı için kampa giren takımı ziyaret etti.

Başkanlar Yılmaz ile Hesapçıoğlu, Beşiktaş maçında takımlarına güvendiklerini belirterek, "Bu maçı kazandığınız takdirde şehrin havasını değiştireceksiniz." diyerek camianın galibiyet beklentisini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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