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Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

AA, Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki son idmanda, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.

Akdeniz ekibi, saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Haber

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