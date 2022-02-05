Antalyaspor, Beşiktaş maçına hazır
AA, Oktay Özden - Spor
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Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Beşiktaş mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki son idmanda, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik çalıştı.
Akdeniz ekibi, saat 16.30'da özel uçakla İstanbul'a gidecek.