UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde hafta için 2-1 ile Borissia Dortmund'a kaybeden Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maç internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar konu ile ilgili "Antalyaspor Beşiktaş maçı ne zaman? Antalya Beşiktaş ne zaman? Antalyaspor BJK Süper Lig maçı ne zaman? İşte Antalyaspor Beşiktaş kadrosu!" sorularını araştırmakta. İşte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ANTALYA BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki oynanacak Spor Toto Süper Lig mücadelesi 18 Eylül Cumartesi günü, saat 19.00'dan itibaren Beni Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı Bein Sports 1'den yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ 11'LER!

Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Vida ve Alex Teixeira'nın forma giymeyeceği mücadelede, Şampiyonlar Ligi maçında forma giyen Ersin, Wellington, Rosier, Pjanic, Ghezzal ve Larin yedek olarak sahaya çıkacak.

Beşiktaş: Mert, Necip, Montero, Mehmet Topal, N'Sakala, Josef, Salih, Atiba, Kenan, Gökhan Töre, Batshuayi

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Fredy, Gökdeniz, Mukairu, Wright

Haberler.com - Gündem