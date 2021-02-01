Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

01.02.2021 20:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:54
Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 22. hafta mücadelesinde dün Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yenerek ligin ikinci yarısına galibiyetle başlayan Akdeniz ekibi, ara vermedi.

Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan kırmızı-beyazlılarda, Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sport Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular, aynı bölgedeki Regnum Carya Oteli'nin sahasında çalıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Guy Ritchie Özcan Deniz Tuba Büyüküstün
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Nihat Özdemir Ferdi Kadıoğlu Marcel Tisserand
Tüm Haberler Türk İzmir Manisa Ahmetli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 20:55:41. #1.16#
title