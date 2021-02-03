Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

03.02.2021 03:24 | Son Güncelleme: 03.02.2021 03:28
Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor - Beşiktaş maçı karşılaşmasında heyecan devam ediyor. 6 maçtır galibiyeti elden bırakmayan Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında zafere yürümek için mücadele edecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'te Beşiktaş 44 puanla 3. sırada yer alırken, Antalyaspor31 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki,Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı detaylarda!

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor - Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı Antalya'nın ev sahipliğinde Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Antalyaspor - Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, Kablo TV 232 ve web üzerinden izlenebilecek.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig 23. hafta Antalyaspor - Beşiktaş maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Haydar Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Mehmet Ali Çelebi
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Jason Statham Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Hakan Kutlu Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Sel Darbe İzmir İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 03:28:45. #1.16#
title