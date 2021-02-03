Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor - Beşiktaş maçı karşılaşmasında heyecan devam ediyor. 6 maçtır galibiyeti elden bırakmayan Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında zafere yürümek için mücadele edecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?