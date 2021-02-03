Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor - Beşiktaş maçı karşılaşmasında heyecan devam ediyor. 6 maçtır galibiyeti elden bırakmayan Antalyaspor, güçlü rakibi karşısında zafere yürümek için mücadele edecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor - Beşiktaş maçı tüm hızıyla devam ediyor. Süper Lig'te Beşiktaş 44 puanla 3. sırada yer alırken, Antalyaspor31 puanla 9. sırada yer alıyor. Peki,Antalyaspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? sorusunun cevabı detaylarda!
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor - Beşiktaş maçını Alper Ulusoy yönetecek. Antalyaspor - Beşiktaş maçı Antalya'nın ev sahipliğinde Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Antalyaspor - Beşiktaş maçı Spor Toto Süper Lig maçı, Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Ayrıca, Kablo TV 232 ve web üzerinden izlenebilecek.
ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Süper Lig 23. hafta Antalyaspor - Beşiktaş maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 19:00'da başlayacak.