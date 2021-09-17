Antalyaspor Beşiktaş'ı konuk edecek
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 5. haftada yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 5. haftada yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş mücadelesini, hakem Ali Şansalan yönetecek.
Geçen hafta Gaziantep'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Antalyaspor, ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 4 puanla 15. sırada bulunuyor.
Antalyaspor'da Beşiktaş mücadelesi öncesi sakatlıkları süren Doğukan Nelik ile Bahadır Öztürk dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri