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Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan FT Antalyaspor, hazırlıklarını Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam ettirdi. Günün ilk antrenmanında kırmızıbeyazlılar, fitness salonunda ısınma sonrası sahada gruplar halinde dayanıklılık koşuları yaptı. Kaleciler ise antrenör Murat Öztürk gözetiminde çalıştı.

Antalyaspor, hazırlıklarına akşam antrenmanı ile devam edecek. - ANTALYA

Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Haber

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