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Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını 2 eksikle sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını 2 eksikle sürdürüyor.

Süper Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan Futbol Sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman, pas ve dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Güney ekibi daha sonra mavi ve sarı takım olmak üzere yarı sahada çift kale taktik ağırlıklı maç oynadı. Nuri Şahin, oyuncularını sık sık uyarırken, yapmaları gerekenleri uygulamalı olarak gösterdi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy katılmadı. Sakatlığının ardından takıma dönen Doğukan Nelik ise çalışmalara başladı.

Transfer çalışmalarına da devam eden kırmızı-beyazlılar, Brezilyalı forvet Luiz Adriano ile büyük ölçüde anlaştığı imza aşamasına gelindiği belirtildi. - ANTALYA

Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

Antalyaspor, Beşiktaş'a 2 eksikle hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Süper Toto Süper Lig, Antalyaspor, Nuri Şahin, Beşiktaş, Spor, Haber

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