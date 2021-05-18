Antalyaspor-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak müsabakanın hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Gürsel AkselHakemler: Ali Palabıyık, Ceyhun Sesigüzel, Serkan OlguncanFraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo,...