Antalyaspor beraberliğe abone

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İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'de geride kalan 38 haftada 16 beraberlik alan FT Antalyaspor, bu alanda DG Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor.

Süper Lig'de geride kalan 38 haftada 16 beraberlik alan FT Antalyaspor, bu alanda DG Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor.

Süper Lig'in 38. haftasında FT Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'le uzatma dakikalarında attığı golle 2-2 berabere kaldı. Puanını 43 yapan kırmızı-beyazlılar, ligde 11. sıraya yükseldi. Antalyaspor ligin bitimine 4 hafta kala düşme hattıyla arasındaki puan farkını ise 6'ya çıkardı. 38 hafta sonunda 9 galibiyet, 16 beraberlik, 12 yenilgi alan Antalyaspor'da, galibiyet özlemi 4 maç oldu. Güney ekibi, geride kalan haftalarda, 16 beraberlikle ligde DG Sivasspor'la zirveyi paylaşıyor.

Antalyaspor, pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına ise devam ediyor.

Kart cezalısının olmadığı kırmızı-beyazlılarda, Doğukan Sinik, Gökdeniz Bayrakdar, Sidney Sam, Serdar Gürler ve Bahadır Öztürk'ün sakatlıkları devam ediyor. Hafif sakatlığı bulunan Hakan Özmert'in durumunun maç saatine doğru belli olacağı bildirildi.

(İsa Akar/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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