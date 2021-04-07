Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor
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Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor

Fraport TAV Antalyaspor'un, Başkan Mustafa Yılmaz öncülüğünde başlattığı bayrak kampanyasına destek veren firmaların bayrakları Antalya caddelerini süslemeye başladı.

Fraport TAV Antalyaspor'un, Başkan Mustafa Yılmaz öncülüğünde başlattığı bayrak kampanyasına destek veren firmaların bayrakları Antalya caddelerini süslemeye başladı.

İlk bayraklar Antalya Stadyumu çevresinde ve Konyaaltı ilçesinde asıldı. Üstte #KupaSeninAntalya etiketi, altta ise destek veren firmanın logosunun yer aldığı dev Antalyaspor bayrakları, her gün artarak asılmaya devam edecek. Bayrak satışları ile ilgili duyurular ise Antalyaspor resmi web sitesi ile sosyal medya hesaplarından yarından itibaren duyurulmaya başlanacak.

Destek mesajları geliyor

Öte yandan Antalya'yı yöneten önemli isimlerden de kampanyaya destek gelmeye başladı. Büyükşehir ve merkez ilçe belediyeleri ile tüm ilçe belediye başkanlarının yanı sıra STK yöneticileri çektikleri videolarla kampanyaya destek için iş dünyasına ve tüm Antalya halkına davette bulunuyor. Antalyaspor taraftarları da kendi sosyal medya hesaplarından şehirde yaşanacak büyük coşku için çağrıda bulunuyor. - ANTALYA

Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor
Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor
Antalyaspor bayrakları caddeleri süslüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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