Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
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Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta

FTA Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası çerçevesinde büyük ve orta boy bayrakların satışı irtibat numaraları ile devam ederken küçük boy bayrakların satışı 9 farklı noktadan başladı.

FTA Antalyaspor'un "Şehir Senin, Takım Senin, Kupa Senin" sloganı ile başlattığı bayrak kampanyası çerçevesinde büyük ve orta boy bayrakların satışı irtibat numaraları ile devam ederken küçük boy bayrakların satışı 9 farklı noktadan başladı. Antalya ve ilçelerini kırmızı beyaz renklerle süslemek ve kulübe maddi katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen kampanya çerçevesinde 100 TL olarak belirlenen bayrakların satışına 5 Nisan Pazartesi günü itibarı ile başlandı.

Satış noktaları belirlendi

Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'ın başlattığı kampanya çerçevesinde satışa çıkarılan 3 farklı boyuttan biri olan küçük bayraklar, 9 farklı noktadan satın alınabiliyor. Antalyaspor Store'un Stadyum, Işıklar, Lara Antalyaspor Opet ve MarkAntalya AVM önündeki karavan şubelerinin yanı sıra Online Store ile de bayraklar temin edilebiliyor. Bu merkezlerin dışında Konyaaltı Kent Meydanı, ÖzdilekPark AVM içi, TerraCity AVM önü ve Kışlahan İş Hanı önünde oluşturulan satış noktalarında da taraftarlar bayraklara ulaşabilecek.

Hedef 5 bin büyük bayrak

FTA Antalyaspor'un "5 bin büyük bayrak" hedefiyle yola çıkılan kampanyasında büyük ve orta boy bayraklar da satılıyor. Büyük boy bayraklar 4x6 metre ebadında üretildi. Antalya caddelerinde dalgalanacak olan bayrağın fiyatı 5 bin TL olarak belirlendi. Elektrik direklerine asılacak 90x240 santimetre ebadındaki bayraklar da 5 tanesi 5 bin liradan satılıyor. Bayraklarda satın alan şahıs veya firmaların isimleri de yer alacak. - ANTALYA

Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta
Antalyaspor bayrakları 9 noktada satışta

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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