Antalyaspor Başkanı Yılmaz: Beşiktaş kuvvetli bir rakip
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Antalyaspor Başkanı Yılmaz: Beşiktaş kuvvetli bir rakip

17.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 17.03.2021 23:41
Antalyaspor Başkanı Yılmaz: Beşiktaş kuvvetli bir rakip

Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un Başkanı Mustafa Yılmaz, "Beşiktaş kuvvetli bir rakibimiz. İyi bir takım ama biz de Antalyasporuz.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 21 yıl sonra finale yükselen Fraport TAV Antalyaspor'un Başkanı Mustafa Yılmaz, "Beşiktaş kuvvetli bir rakibimiz. İyi bir takım ama biz de Antalyasporuz. Takımımızın kupayı alacağına inanıyoruz" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde, Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenerek 21 yıl sonra finale yükselmenin sevincini yaşıyor. Kırmızı beyazlı takımın Başkanı Mustafa Yılmaz, maç sonunda basın mensuplarna açıklamada bulundu.

"İLK DEFA KUPAYA KAVUŞMAK İSTİYORUZ"

Çeyrek finalde karşılaştıkları Sivasspor maçı öncesinde kupayı Antalya'ya getireceklerine dair söz verdiklerini dile getiren Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, "Sivasspor ile deplasmanda oynadığımız maçta bir üst tura çıktık. Bugün de bütün camiamızla finalist olacağımıza inanıyorduk. Bugün maç öncesinde de kupayı Antalya'ya getireceğimizi konuştuk. Beşiktaş ile finalde oynayacağımız maç ile de kupayı Antalya'ya getirerek takımımızı ilk defa kupayla kavuşturmak istiyoruz" dedi."KUPAYI ALACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Finalde karşılaşacakları Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu kaydeden Yılmaz, "İyi bir takım ama biz de Antalyasporuz. Bütün oyuncularımızın bugün bütün mücadelelerini Türkiye gördü. Biz onlarla ve hocamızla gurur duyuyoruz. Biz takımımızın kupayı alacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem AKALAN

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