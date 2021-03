Antalyaspor Başkanı Yılmaz: "Antalyaspor'umuzun yüksek menfaatini korumaktan asla geri adım atmayacağız"

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Süper Lig'in 28. haftasında tarihi bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Kulübümüzün 55 yıllık tarihinde 12 maçlık yenilmezlik rekorunu kırdığımız, Süper Lig'de 1000'inci kez gol sevinci yaşadığımız, hocamız Ersun Yanal'ın 500'üncü karşılaşmasına tanıklık ettiğimiz bir mücadeleden alnımızın akıyla ayrıldık" dedi.

Süper Lig'in 28. haftasında dün akşam deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor'da Başkan Mustafa Yılmaz açıklamalarda bulundu. Kulübü en üst seviyede temsil etme hedefiyle çıktıkları yolda yaklaşık 2 aydır Antalya'nın kanaat önderleri, belediye başkanları, siyasetçileri, siyaset üstü isimleri, STK başkan ve yöneticileri, eski kulüp başkanları, yöneticileri ve taraftar gruplarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Yılmaz, barış, uzlaşı, centilmenlik, dostluk, birlik ve beraberlik mesajları verdiklerini kaydetti.

"Son nefesimize kadar haklarımızın takipçisi olacağız"

Dostluk anlayışıyla çıktıkları yolda çağrılarını sadece Antalya'da değil, ülke genelinde ve futbol ailesinde de seslendirmeye kararlı olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, "Bunun ilk adımı olarak aynı ligde mücadele ettiğimiz rakiplerimizin en önemli günü olan kuruluş yıl dönümlerini kutlamaya başladık. Yönetim Kurulumuzun ilk kutlaması da tarih itibarı ile Beşiktaş Kulübü'ne denk gelmiştir. Bundan sonra hiçbir kulüp ayırt etmeden, bizim de bir üyesi olduğumuz futbol ailesinde bulunan, aynı ligde yer aldığımız her kulübümüzün en önemli günü olan kuruluş yıl dönümlerini kutlamaya devam edeceğiz. Centilmenlik, nezaket ve doğru ikili ilişkinin bunu gerektirdiğine inanıyoruz. Her ne kadar karar kendilerine ait olsa da; bizim de 2 Temmuz olan en özel günümüzde elbette ki bir tebrik bekleyeceğiz. Taraftarımız bilmeli ki; her alanda Antalyaspor'umuzun yüksek menfaatini korumaktan asla geri adım atmayacak, son nefesimize kadar haklarımızın takipçisi olacağız" dedi.

"Centilmenlik dışı davranışlara en sert şekilde tepki vermekte tereddüt etmeyeceğiz"

Ligde son oynanan Fenerbahçe müsabakası sırası ve sonrasında Antalyasporlu futbolculara edilen ağır küfürlere işaret eden Başkan Yılmaz, "Yapılanlar karşısında, taraftarın stada pankart asma talebinin ev sahibi ekip yönetim kurulu tarafından reddedilmesine, bizlere bir 'Hoş geldiniz' bile denmemesine nasıl sesimizi yükselttiysek, bundan sonra da bu tavrımızda bir değişiklik olmayacaktır. Bugüne kadar konuklarımıza nasıl en iyi misafirperverliği yaptıysak, karşılığını onlardan beklemek en doğal hakkımızdır. Aksi davranışlara en sert şekilde tepki vermekten tereddüt etmeyeceğiz. Taraftarımızdan ricamız, Antalyaspor'u yönetenler olarak bizlere güvenmeleri, atacağımız adımlarda bizlere destek olmalarıdır. Bilinmelidir ki; gerek resmi internet sitemizde gerekse resmi sosyal medya hesaplarımızda yer alan her açıklamamız ve paylaşımlarımız bizim sorumluluğumuzda olup eleştirilecek olan kişiler görevli arkadaşlarımız değil, bizzat biziz" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, Antalyaspor'un değerlerinden taviz vermeden yaptıkları plan doğrultusunda ilerlemeleri konusunda taraftarın fevri eleştirilerden ziyade yanlarında olup fikirleriyle kendilerine destek vermlerinin en büyük arzuları olduğunu sözlerine ekledi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı