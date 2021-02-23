Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mustafa Yılmaz mesleği ne?

Antalyaspor Vakfı ile Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün tek liste gerçekleştirilen genel kurulda, Antalyaspor A.Ş. başkanlığına getirildi. Mustafa Yılmaz, "Kupada yarı finaldeyiz, ilk hedefimiz finale çıkmak. Finalden sonra da şehrimize Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz. Ersun hoca ve futbolcularımıza güvenimiz sonsuz" ifadelerinde bulundu. Taraftarlar, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mustafa Yılmaz mesleği ne? sorularını merak etti.

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa Yılmaz, bugün yapılan kurulda Antalyaspor'un yeni başkanı oldu. Mustafa Yılmaz 1963 yılında Antalya'da doğmuştur ve 58 yaşındadır. Mustafa Yılmaz, aslen Antalyalıdır. Eğitim-öğretim ve meslek hayatı boyunca Antalya'da yaşamıştır ve doğma büyüme Antalyalıdır. Antalya Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümünü 2 yıl okuduktan sonra, belli sebepler nedeniyle eğitimine devam edemeyen Mustafa Yılmaz, 1985 yılında askerlik görevini tamamlamış ve askerden sonra ticarete atılmıştır. Genç yaşında inşaat malzemeleri piyasasına adım atmış olan Yılmaz, bir süre sonra sektörün yakından tanıdığı iş adamlarından biri olmuş; gerek Antalya'da gerekse İstanbul'da sektör bazlı faaliyet gösteren şirketlerin kuruculuğunu da üstlenmiştir.