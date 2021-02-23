Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mustafa Yılmaz mesleği ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mustafa Yılmaz mesleği ne?

23.02.2021 17:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 17:19
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mustafa Yılmaz mesleği ne?

Fraport TAV Antalyaspor yönetiminde Mustafa Yılmaz dönemi başladı! Antalyaspor kulübünün yeni başkanı, Mustafa Yılmaz oldu. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurulda Yılmaz, yeni başkan olarak kulüp üyelerinin karşısına çıktı. Peki, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Mustafa Yılmaz mesleği nedir?

Antalyaspor Vakfı ile Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz, bugün tek liste gerçekleştirilen genel kurulda, Antalyaspor A.Ş. başkanlığına getirildi. Mustafa Yılmaz, "Kupada yarı finaldeyiz, ilk hedefimiz finale çıkmak. Finalden sonra da şehrimize Türkiye Kupası'nı getirmek istiyoruz. Ersun hoca ve futbolcularımıza güvenimiz sonsuz" ifadelerinde bulundu. Taraftarlar, Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mustafa Yılmaz mesleği ne? sorularını merak etti.

MUSTAFA YILMAZ KİMDİR?

Mustafa Yılmaz, bugün yapılan kurulda Antalyaspor'un yeni başkanı oldu. Mustafa Yılmaz 1963 yılında Antalya'da doğmuştur ve 58 yaşındadır. Mustafa Yılmaz, aslen Antalyalıdır. Eğitim-öğretim ve meslek hayatı boyunca Antalya'da yaşamıştır ve doğma büyüme Antalyalıdır. Antalya Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümünü 2 yıl okuduktan sonra, belli sebepler nedeniyle eğitimine devam edemeyen Mustafa Yılmaz, 1985 yılında askerlik görevini tamamlamış ve askerden sonra ticarete atılmıştır. Genç yaşında inşaat malzemeleri piyasasına adım atmış olan Yılmaz, bir süre sonra sektörün yakından tanıdığı iş adamlarından biri olmuş; gerek Antalya'da gerekse İstanbul'da sektör bazlı faaliyet gösteren şirketlerin kuruculuğunu da üstlenmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Celal Adan Murat Kurum Kadir Topbaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Zeki Müren Demet Akalın Mustafa Ceceli
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart Manisa Saldırı Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz kimdir? Mustafa Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Mustafa Yılmaz mesleği ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 17:19:27. #1.14#
title